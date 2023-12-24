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        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:29
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        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan E.O.K, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Atatürk'e hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, E.O.K'nin sosyal medya platformu X üzerinden "@eosmk" isimli kullanıcı hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı, evinde yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 kasatura ve muşta ele geçirildiği bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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