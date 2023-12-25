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        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:47
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        Antalya'da iş kadınını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz F, Zehra Çatal'ın anneannesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        Söz verilen sanık Yılmaz F, senelerdir biriktirdiği parayı Zehra Çatal'ın kendisini dolandırarak aldığını iddia etti.

        Mağdur olduğunu öne süren sanık, "Yaptığım olaydan pişmanım. Bana hakaret etti. Zehra Hanım'ı öldürten dayısı Erol Bey'dir. Beni oraya çağırdı. 'Orada konuşalım' dedi. Erol Bey yine benimle görüşmedi. Zehra Hanım ile görüşmeye başladık. Ağır hakaretler etti." dedi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında Yılmaz F'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Savcı ayrıca, sanığın "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan 3 yıla kadar hapisle de cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki inşaat şirketine 20 Mart'ta gelen Yılmaz F. (45), alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma sonrası şirket sahibi Zehra Çatal'ı silahla öldürüp kaçmıştı. Yılmaz F. yaklaşık bir ay sonra Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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