Serikli üreticilere arı kovanı, hamur yoğurma ve salça makinesi hibe edildi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik'teki çiftçilere arı kovanı, hamur yoğurma ile salça makineleri hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik'teki çiftçilere arı kovanı, hamur yoğurma ile salça makineleri hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca üreticilere yönelik destekler devam ediyor.

Bu doğrultuda bal üretiminin yoğun olduğu Serik'te üreticilere 140 arı kovanı, zamandan tasarruf etmeleri amacıyla 4 hamur yoğurma makinesi ve 2 de salça makinesi hibe edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasdümen Mahalle Muhtarı Sadık Kalay, yapılan yardımların ilçedeki üreticileri rahatlattığını belirtti.

Salça makinesinin hanımlar için büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Kalay, "Önceden el gücü ile zor oluyordu. Şimdi makine sayesinde 3 günde yapılan salça 2 saatte yapılacak." ifadesini kullandı. ​​​​​​​