Antalya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sugözü Mahallesi'nde evinin önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Resul Bayram, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletin çalınması binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaya olarak binanın önüne gelen kişinin direksiyonu kilitli olmayan motosiklete binip yokuş aşağı ittirerek uzaklaşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.