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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:01 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

        Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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