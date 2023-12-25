Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Bennasser, Tait, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA

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