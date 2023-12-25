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        Antalya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 18:12 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:21
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        Antalya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Antalya Valiliğinin açıklamasına göre, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah satmak için müşteri arayan 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Operasyonda, ruhsatsız 49 tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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