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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:15
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 89 Augusto), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 77 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 89 Eduardo), Novais (Dk. 89 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Furkan Bayır), Efecan Karaca

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Dimata), Satka, Alim Öztürk (Dk. 46 Van Drongelen), Soner Gönül (Dk. 46 Enes Albak), Bennasser, Tait (Dk. 70 Fofana), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Ercan Kara), Moundilmadji

        Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın, Dk. 90+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül, Dk. 73 Bennasser, Dk. 78 Ntcham, Dk. 90+1 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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