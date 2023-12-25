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        Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, yedikleri gol sonrası telaş yaşadıklarını belirterek, "Bu durumda, çok iyi bir oyuna rağmen, hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:06
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        Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, yedikleri gol sonrası telaş yaşadıklarını belirterek, "Bu durumda, çok iyi bir oyuna rağmen, hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı." dedi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını mücadelesinden dolayı tebrik etti.

        Özellikle ilk yarıda savunmada ve hücumda doğru oyun sergilediklerini anlatan Tekke, "İkinci yarıda da bazı bölümlerde aynı doğruluk devam etti. Ancak, maçı bitirmemiz gereken pozisyonlarda sorunlar yaşadık. Rakibin ilk kez ceza alanına girdiği bir pozisyonda yediğimiz gol sonrasında bir telaş yaşadık. Bu durumda, çok iyi bir oyuna rağmen, hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı. Bu oyun böyle bir oyun." diye konuştu.

        Takımın genel olarak verdiği tepki ve enerjinin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Tekke, "Özellikle üç gün önce oynanmış maçlardan sonra tempolar düşmüştü. Ancak bugün tam tersi bir durumla karşılaştık ve takımın enerjisi yukarı çıktı. Bu beni sevindiren bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

        Tekke, takımın normalleşmeye başladığını belirterek, bu durumu daha da yukarıya taşımaları gerektiğini kaydetti.

        Önlerinde zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini belirten Tekke, "Şimdi oyunculara söylemem gereken şey, yılbaşı tatilleri ve sonrasında hemen 5-6 gün sonra bir maçımız olacak. Dolayısıyla bir erteleme maçıyla da karşı karşıya kalacağız. İlk 2 maç yine zorlu bir süreç olacak. Orada da aynı çabayı bekliyorum. Oyuncularım geri döndüğünde kaldığımız yerden devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        - "Tam 11'i bulmak benim için önemli"

        Bir gazetecinin son iki maçta santrfor olmadan oynamanın bir taktik anlayıştan mı kaynaklandığına yönelik soruya Tekke, "Bugüne kadar oyun içinde başlama konusunda birçok değişiklik yaptık. Hala tam anlamıyla istediğimiz takımı oluşturamadığımızı da söyleyebilirim. Tam 11'i bulmak benim için önemli. Çünkü takımımda genç oyuncuların dışında yedek oyuncum yok. Dolayısıyla saha yerleşimi benim ve ekibim için en önemli faktör. Oyunun belirleyici olduğu, organizasyon içinde yapılan her türlü düzenlemeyi anlayabilen oyuncular önemli. Bunu birkaç haftadır başarıyla gerçekleştiriyoruz ve sonuçları aldıkça daha olumlu gözüküyor. Ancak, örneğin Gaziantep FK maçında benzer bir oyun vardı, ancak 3-0 yenildik. Galibiyetler ve mağlubiyetler var, ancak genel olarak söyleyebilirim ki henüz çok iyi miyiz? Hayır. İyileşme yolunda ilerliyoruz. Takımımda büyük potansiyel olduğunu ve daha çok iyi duruma gelebileceğimizi görüyorum. Ancak şu anda yolun başındayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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