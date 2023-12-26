Antalya'da bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı Antalya'da "korsan taşımacılık" yaptığı iddiasıyla bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da "korsan taşımacılık" yaptığı iddiasıyla bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan E.K'nin bir otelden aldığı yolcuları havalimanına götürdüğü minibüs, taksici Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26) tarafından durduruldu. İki taksici, E.K'nin "korsan taşımacılık" yaptığını öne sürerek evrakları kontrol etmek istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri E.K'nin yolcu taşıma belgesi olduğunu ve bir acenteye bağlı çalıştığını belirledi. E.K'nin şikayeti üzerine iki taksici hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden işlem yapıldı.

Polis ekipleri, Y.E.G. ile Ş.Ç'yi gözaltına aldı.