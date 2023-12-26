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        Antalya'da bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı

        Antalya'da "korsan taşımacılık" yaptığı iddiasıyla bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:14
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        Antalya'da bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı
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        Antalya'da "korsan taşımacılık" yaptığı iddiasıyla bir minibüsü durdurup evraklarını kontrol etmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Antalya'da bir acenteye bağlı olarak çalışan E.K'nin bir otelden aldığı yolcuları havalimanına götürdüğü minibüs, taksici Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26) tarafından durduruldu. İki taksici, E.K'nin "korsan taşımacılık" yaptığını öne sürerek evrakları kontrol etmek istedi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri E.K'nin yolcu taşıma belgesi olduğunu ve bir acenteye bağlı çalıştığını belirledi. E.K'nin şikayeti üzerine iki taksici hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali"nden işlem yapıldı.

        Polis ekipleri, Y.E.G. ile Ş.Ç'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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