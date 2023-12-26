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        Serik'te 23 bin 930 makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:18
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        Serik'te 23 bin 930 makaron ele geçirildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinin denetimlerinde 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün, sigara satışının engellenmesi amacı ile 18-25 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 23 bin 930 doldurulmuş satışa hazır makaron ve 24 kilogram açık tütün ele geçirildi. Kaçak ürünleri satan 2 şüpheliye gerekli işlemler yapıldı.

        Ekipler 9 bin 939 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 30 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

        Trafik birimlerimizce yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 755 araç sorgulandı, 195 sürücüye 841 bin 709 lira cezası uygulandı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapma" suçlarından 5 şüpheliye işlem yapıldı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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