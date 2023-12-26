Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye 9 yıl hapis istemi

        Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 9 yıla kadar hapsini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye 9 yıl hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 9 yıla kadar hapsini talep etti.

        Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Burak S. (31) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Tarık Deniz'in annesi Cennet Deniz, babası Cuma Deniz ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Söz verile sanık Burak S. aileye baş sağlığı dileyerek tahliye talebinde bulundu.

        Tarık Deniz'in annesi Cennet ve babası Cuma Deniz, şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak S'nin alkollü araç kullandığını belirterek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - "Sanığın cinayet işlediğini düşünüyoruz"

        Baba Cuma Deniz, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın olay günü alkollü şekilde araç kullandığının tespit edildiğini söyledi.

        Sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istediklerini vurgulayan Deniz, "Sanığın cinayet işlediğini düşünüyoruz. Alkollü, aşırı hızlı şekilde çarpıp olay yerini terk ettiğine dair bütün delilleri sunduk. Sanığın az bir ceza almasını istemiyoruz. Ağır cezada yargılanıp cinayetten ceza alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Anne Cennet Deniz ise oğlunun kanının yerde kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Adalet yerini bulur. Adalete güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında otomobilinin dörtlülerini yakarak dışarı çıkan kuaför Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak S'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kaza yerinden kaçan Burak S. 3 gün sonra teslim olmuş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine tutuklanan Burak S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Hayvan yemi ve enerji üretimi için kullanılan sorgum mutfaklarda da yerini...
        Hayvan yemi ve enerji üretimi için kullanılan sorgum mutfaklarda da yerini...
        Türkiye'den 73 ülkeye 140 milyon dolarlık çiçek ihracatı
        Türkiye'den 73 ülkeye 140 milyon dolarlık çiçek ihracatı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheliye gözaltı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 19 şüpheliye gözaltı
        2023'te en çok 'fahiş kira' şikayet edildi
        2023'te en çok 'fahiş kira' şikayet edildi
        Serik'te 23 bin 930 makaron ele geçirildi
        Serik'te 23 bin 930 makaron ele geçirildi
        Kumluca'da Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Anaokulu temeli törenle atıldı
        Kumluca'da Halk Eğitim Merkezi ve TOBB Anaokulu temeli törenle atıldı