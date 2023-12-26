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        Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:27
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        Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli gözaltına alındı
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        Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 175 ekip ve 387 personelin katılımıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplamda 400 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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