Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli gözaltına alındı Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli yakalandı.

Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 175 ekip ve 387 personelin katılımıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplamda 400 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.