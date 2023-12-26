Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        H.Z. idaresindeki 07 AVH 001 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.

        Kazada, otomobildekilerden Fatma Güney öldü, sürücüyle araçta bulunan 3 yaşındaki T.Z. yaralandı.

        Yaralılar, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Güney'in cenazesi Alanya Belediye Morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Antalya'da midibüsle servis aracı çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Antalya'da midibüsle servis aracı çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü: A...
        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü: A...
        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü ha...
        Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü ha...
        Akdeniz Üniversitesi bu yıl dış kaynaklı 93 proje üretti
        Akdeniz Üniversitesi bu yıl dış kaynaklı 93 proje üretti
        Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli gözaltına alındı
        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti