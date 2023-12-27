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        Antalya Ticaret Borsasında bu yıl işlem hacmi 17 milyar lirayı aştı

        Antalya Ticaret Borsasında (ATB) işlem hacminin 2023'te yüzde 55 artışla 17 milyar lirayı aştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:38
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        Antalya Ticaret Borsasında bu yıl işlem hacmi 17 milyar lirayı aştı
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        Antalya Ticaret Borsasında (ATB) işlem hacminin 2023'te yüzde 55 artışla 17 milyar lirayı aştığı bildirildi.

        Borsanın yılın son meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.

        ATB Başkanı Ali Çandır, buradaki konuşmasında, Antalya'nın tarım performansının ülke ortalamasının bir miktar üzerinde olduğunu söyledi.

        Bu yıl ürün rekoltelerinin zeytin hariç yüksek olduğunu belirten Çandır, buna karşın, iklim değişikliğinin etkisinin arttığı, hastalık ile zararlı popülasyonun yükseldiği ve kalitenin düştüğü bir yıl yaşandığını dile getirdi.

        Çandır, turizm sezonunun pozitif seyretmesinin tarım ve gıda sektörünü olumlu etkilediğini ifade etti.

        Borsa olarak 2021'den itibaren sürdürülebilirliğe odaklandıklarını belirten Çandır, son üç yılda tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusuna ve yeşil mutabakat kapsamlı faaliyetlere öncelik verdiklerini söyledi.

        Borsanın işlem hacmine değinen Çandır, "2023 yılında Borsamız işlem hacmi, yüzde 55 artışla 17 milyar liranın üzerine yükseldi. Denk bütçe esasına göre hazırladığımız 2024 yılı bütçemizi ise yüzde 60'lık artışla 40 milyon lira olarak öngörmekteyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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