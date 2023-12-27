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        Antalya'da kayıp Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü bulundu

        Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgızistanlı Damira Kozhogulova'nın cesedi, polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:42
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        Antalya'da kayıp Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü bulundu
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        Antalya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Kırgızistanlı Damira Kozhogulova'nın cesedi, polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

        Kırgızistan'dan bir süre önce Antalya'ya gelen Kozhogulova'ya ulaşamayan yakınları, 25 Eylül'de güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozhogulova'nın bulunması için çalışma başlattı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde derinleştirilen soruşturmada, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kozhogulova'nın telefonunun son olarak sinyal verdiği adresi tespit etti.

        Kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheli kişileri mercek altına aldı.

        Kırgız kadının telefon trafiğini ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, Kozhogulova'nın M.Y. ile görüşmesinin ardından sinyalin son alındığı Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'ndeki E.B'nin evine gittiğini belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyette önce çelişkili ifadeler veren E.B, daha sonra birlikte alkol aldıkları Kozhogulova'yı sabah yatakta hareketsiz bulduğunu iddia etti.

        Kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını ileri süren E.B, cesedi evinin yakınındaki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

        E.B'nin gösterdiği alanda polis ekibinin nezaretinde yapılan kazıda Kozhogulova'nın cesedine ulaşıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kırgız kadının cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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