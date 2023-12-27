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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:45
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TurgutÖzal

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hakan Gerey, Serhat Dülker

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 12, Brown 22, Henderson 17, Helin Boybeyi 9, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 3, Kautelia 11

        İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 5, Cave 15, Davis 15, Robinson 23, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 5, Büşra Akgün 3, Yağmur Bul

        1. Periyot: 20-16

        Devre: 31-34

        3. Periyot: 54-61

        Beş faulle çıkanlar: 27.49 Bone, 34.28 Kautelia (Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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