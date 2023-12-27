Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi

        Antalya'da günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında günübirlik kiralanan konaklama yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl merkezindeki uygulamaya 90 ekip, 200 personel katıldı. Ekipler, 1098 günübirlik kiralanan konaklama yerini denetledi.

        Yapılan denetimlerde kayıt dışı günübirlik daire olarak kiralandığı tespit edilen 45 adrese idari yaptırım uygulandı. Arandığı tespit edilen 1 kişi ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Ankara'da asgari ücret toplantısı
        Ankara'da asgari ücret toplantısı
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Korkuteli ilçesinde yakalanan 2 dilencinin üzerinden 490 lira çıktı
        Korkuteli ilçesinde yakalanan 2 dilencinin üzerinden 490 lira çıktı
        Antalya'da yürürken düşerek başını park halindeki otomobile çarpan kişi öld...
        Antalya'da yürürken düşerek başını park halindeki otomobile çarpan kişi öld...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Antalya'da kayıp Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü bulundu
        Antalya'da kayıp Kırgız kadının cesedi toprağa gömülü bulundu
        Türk fotoğrafçı ile Türk F-16'ların fotoğrafı finalde 
        Türk fotoğrafçı ile Türk F-16'ların fotoğrafı finalde 
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 5 kişiye gözaltı