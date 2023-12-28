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        Atıkları değerlendirmek için pelet üretip ihracata başladılar

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da bir mobilya firması, atıklarını değerlendirmek için ürettiği peleti, talebin artması üzerine yurt dışına da satmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:33
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        Atıkları değerlendirmek için pelet üretip ihracata başladılar
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da bir mobilya firması, atıklarını değerlendirmek için ürettiği peleti, talebin artması üzerine yurt dışına da satmaya başladı.

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren firma, talaş, odun ve ağaç atıklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla bir makine alarak atıkları biyokütle yakıt türü olan pelete dönüştüren sistem kurdu.

        Çevre dostu ve yüksek kaloriye sahip peletin hem yakıt hem de kedi kumu şeklinde satışına başlayan firma, önce OSB'deki ardından diğer bölgelerdeki fabrikaların atıklarını değerlendirmek amacıyla makine sayısını 4'e çıkardı.

        Talaş, odun yongaları, ağaç kabukları gibi doğal orman ürünü atıkların kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılmasıyla tonlarca pelet üreten firma, yurt içi satışlarının yanı sıra yurt dışından gelen talepleri de karşılıyor.

        Pelet yakıtının kullanıldığı sobadan da 2-3 çeşit üretim yapan firma, bunun da patentini almaya hazırlanıyor.

        ÇNG Mobilya firmasının kurucularından Nuri Çıngı, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıl önce fabrikalarındaki atıklarından kurtulmak ve geri dönüşüme kazandırmak amacıyla pelet üretimine başladıklarını söyledi.

        Ürüne talebin olduğunu görünce işi büyütmeye karar verdiklerini dile getiren Çıngı, "Fabrikadaki atıklarımız başımıza belaydı, bertaraf edemiyorduk bu atıkları. Bertaraf etmek için kamyon, kepçe tutuyorduk. İnsanlara yalvarıyorduk, 'Gelin bu atıkları bizden alın, bizden bunu kurtarın.' diye. Bu sırada geriş dönüşüm sistemiyle tanıştık." dedi.

        Talep arttığı için 2 makinenin daha siparişini verdiklerini belirten Çıngı, "Pelet üretiminde 6 makineyle Türkiye'nin en büyük tesisinden biri olacağız." ifadesini kullandı.

        - Pelet, çevre dostu bir yakıt

        Çıngı, ağırlıklı olarak çam atıklarını kullandıklarını ve bunları Antalya genelinden temin ettiklerini kaydetti.

        Çöp olacak malzemeleri işleyerek, ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayan Çıngı, şöyle devam etti:

        "Pelet yoğun olarak yakıt şeklinde kullanılıyor. Kömüre göre daha avantajlı. Hem ekonomik hem de çevre dostu. Peletin yüzde 100'ünü yakıyorsunuz, sıfır atık. Çevreyi kirletmiyor. Kömür yüzde 25-30 atık bırakıyor. Çevreye zararı malum ayrıca kömür nedeniyle her yıl karbonmonoksit zehirlenmeleri oluyor."

        Çıngı, pelet üretiminin artmasıyla tesisi genişlettiklerini ve günlük üretim kapasitelerinin 40 tona ulaştığını söyledi.

        Bu kapasiteyle Türkiye'nin ilk beş tesisinden birisi olduklarına dikkati çeken Çıngı, "Türkiye'nin her yerine satış yapıyoruz. Peletin önemi anlaşılmaya başlandıkça, tanınırlığı arttıkça talep de artıyor. İhracata da başladık. Şu anda bir ülkeye ürün gönderiyoruz. Yakın zamanda ihracatın artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

        Peletin sadece yakıt olarak değil, özellikle Avrupa ülkelerinde kedi kumu olarak da kullanıldığına değinen Çıngı, yurt dışından genellikle bu alanda kullanım için talep geldiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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