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        Serik'te evin deposu yangında kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:44
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        Serik'te evin deposu yangında kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Serik ilçesi Akçaalan mahallesi 4176 sokakta bir evin bahçesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında depoda bulunan kullanılmayan eşyalar ile depo tamamen yanarak hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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