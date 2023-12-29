Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adliyede

        Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen B.D'nin de aralarında olduğu şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Kemer Adliyesi'ne getirildi.

        Operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği ve bazı firarilerin de arandığını bildirildi.

        - Olay

        Çukur Çetesi"ne yönelik 25 Aralık'ta düzenlenen Kafes-24 operasyonunda örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

        Şüphelilerin "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından gelir elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işledikleri suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konulduğunu bildirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!

        Benzer Haberler

        Demre nüfusunun 7 katı turist, 'Noel Baba' için geldi
        Demre nüfusunun 7 katı turist, 'Noel Baba' için geldi
        flaş
        flaş
        DAĞDA MAHSUR KALAN RAZGATLIOĞLU VE BERABERİNDEKİLERİN KURTARILDI
        DAĞDA MAHSUR KALAN RAZGATLIOĞLU VE BERABERİNDEKİLERİN KURTARILDI
        Dağda mahsur kalan Razgatlıoğlu ve beraberindekilerin kurtarılması için çal...
        Dağda mahsur kalan Razgatlıoğlu ve beraberindekilerin kurtarılması için çal...
        Antalya'da araçları kara saplanan milli motosikletçi Razgatlıoğlu ve arkada...
        Antalya'da araçları kara saplanan milli motosikletçi Razgatlıoğlu ve arkada...
        Dağda mahsur kalan Razgatlıoğlu ve beraberindekilerin kurtarılması için çal...
        Dağda mahsur kalan Razgatlıoğlu ve beraberindekilerin kurtarılması için çal...