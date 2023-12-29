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        Antalya'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi

        Antalya'da üniversite öğrencileri "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:53
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        Antalya'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
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        Antalya'da üniversite öğrencileri "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

        Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Hukuk ve Kültür, Siyaset ve Yönetim kulüpleri, Avrasya Araştırmaları ve Atasagun öğrenci topluluklarınca düzenlenen yürüyüş, üniversitenin öğrenci lokali önünden başladı.

        "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan ve dev Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin yürüyüşü, üniversite camisinin önünde son buldu.

        Yürüyüşe, Akdeniz Motosiklet Kulübü üyeleri de destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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