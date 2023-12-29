Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Saadet Partili Kılıç'tan, İsrail'e "soykırım" tepkisi:

        Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıların "soykırım" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partili Kılıç'tan, İsrail'e "soykırım" tepkisi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıların "soykırım" olduğunu söyledi.

        Kılıç, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da misinaya takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı
        Antalya'da misinaya takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı
        Antalya'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
        Antalya'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü" düzenlendi
        Kaş'ta yaylaları sahile bağlayacak Lengüme Köprüsü'nün tabliye montajı tama...
        Kaş'ta yaylaları sahile bağlayacak Lengüme Köprüsü'nün tabliye montajı tama...
        Misinaya takılan caretta caretta kurtarıldı
        Misinaya takılan caretta caretta kurtarıldı
        Taylandlı eşi sevdiği için hobi olarak yetiştirmeye başladığı papayayı ihra...
        Taylandlı eşi sevdiği için hobi olarak yetiştirmeye başladığı papayayı ihra...
        Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren: Nuri Şahin'in gidişiyle şok olduk
        Antalyaspor Basın Sözcüsü Evren: Nuri Şahin'in gidişiyle şok olduk