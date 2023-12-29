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        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Serik'te ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:01
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        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Serik'te ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Çavuşoğlu, AK Parti Serik İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Söker'i ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

        Söker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Kendisine teşkilatımız adına başarılar dileriz." dedi.

        Mevlüt Çavuşoğlu, partililerle değerlendirme toplantısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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