AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Serik'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Serik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çavuşoğlu, AK Parti Serik İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Söker'i ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Söker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Kendisine teşkilatımız adına başarılar dileriz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, partililerle değerlendirme toplantısı yaptı.