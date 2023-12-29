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        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:09
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        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı ekibi, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki görevinden ayrılan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao çalıştırdı.

        Antalyasporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına çift idmanla yarın devam edecek.

        Öte yandan, Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, asbaşkan Akın Tatlıpınar ile beraberindeki bazı yöneticiler de antrenmanı takip etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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