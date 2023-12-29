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        GÜNCELLEME - "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adliyede

        Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlıdan 25'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:06 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:06
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        GÜNCELLEME - "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adliyede
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        Antalya'da "Çukur Çetesi"ne yönelik Kafes-24 operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlıdan 25'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik "Kafes-24" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen B.D'nin de aralarında olduğu şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Kemer Adliyesi'ne getirildi.

        Zanlılardan 25'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği ve bazı firarilerin de arandığı bildirildi.

        - Olay

        Çukur Çetesi'ne yönelik 25 Aralık'ta düzenlenen Kafes-24 operasyonunda örgüt elebaşı B.D'nin de aralarında olduğu 43 şüphelinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

        Şüphelilerin "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından gelir elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işledikleri suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar lira değerindeki mal varlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konulduğunu bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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