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        Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda:

        Alman ekibi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı camia için veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:33
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        Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygusal veda:
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        Alman ekibi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı camia için veda mesajı yayımladı.

        Şahin, Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan klipli veda paylaşımında, "Antalyaspor bana inanılmaz bir değer kattı. Bana inanılmaz bir şans verdi. Bugün belki dünyanın en büyük kulüplerinden birine gidiyorum ama bunu Antalyaspor olmadan, Antalya olmadan yapamazdım. O yüzden sizden tek isteğim Antalyaspor'a sahip çıkmanız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizden bunu istiyorum. Yolunuz açık olsun. Benim sizde hakkım varsa sonuna kadar helal, sonuna kadar helal." ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor ise söz konusu paylaşımında, "Kırmızı-beyaz armamıza büyük fedakarlık ve özveriyle hizmet ettiğin için sonsuz teşekkürler. Yolun açık olsun Nuri Şahin." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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