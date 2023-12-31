Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, hedef büyüttü MUSTAFA KURT - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımı Brand Group Alanya Belediyespor'un kulüp başkanı Mehmet Erken, ilk 8 hedefiyle başladıkları sezonda alınan galibiyetler ile hedef büyüttüklerini belirterek, "Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar alarak ilk 4'e girmek ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz." dedi.

MUSTAFA KURT - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımı Brand Group Alanya Belediyespor'un kulüp başkanı Mehmet Erken, ilk 8 hedefiyle başladıkları sezonda alınan galibiyetler ile hedef büyüttüklerini belirterek, "Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar alarak ilk 4'e girmek ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz." dedi.

Brand Group Alanya Belediyespor, ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'nde 9 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Ligin ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Alanya ekibi, ikinci yarı hedefini ligde ilk 4'e girerek Avrupa kupalarına direkt katılmak olarak belirledi.

Kulüp başkanı Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında amatör bir kulüp olarak yola koyulduklarını söyledi. Belirledikleri strateji ile basamakları teker teker aşarak Efeler Ligi'ne çıkma başarısı gösterdiklerini anlatan Erken, "İlk kez katıldığımız ligde iyi mücadele ediyoruz. Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar alarak ilk 4'e girmek ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Erken, sezon başında kendilerine ilk 8 hedefi koyduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Maçlar başlamadan hedefimiz önce play-off oynayarak, çıkmaktı. Şimdi 5. sıradayız. Üstümüzdeki takımı yenebilirsek direk gideceğimizi düşünüyoruz. Sezona iyi başlamamız takımın motivasyonu için önemliydi. Başarı gelince de inancımız artı. Takımdaki arkadaşların uyumu, sporcuların birbirleriyle ilişkileri, yönetici-oyuncu ilişkisiyle oyuncularımız çabuk adapte oldular. İstediğimiz uyum, organizasyon ve birliktelik başarıyı getirdi."

Erken, ligde şanssız bir Galatasaray maçı yoynadıklarını hatırlatarak 2-0'dan maçı 3-2 kaybetmemeleri halinde sezonun ilk yarısını 4. bitireceklerini ifade etti.

- "Kadın milli takımımız ve kulüplerin başarıları ilgiyi artırdı"

Başkan Erken, altyapı sporcularının başarılı abi ve ablalarını izleyip, daha çok çalıştığını vurguladı.

Türk voleybolunun son yıllarda uluslararası arenada bir ivme yakaladığını belirten Erken "Özellikle kadın milli takımımız ve kulüplerin başarıları ilgiyi artırdı. Kız çocuklarının bu branşa ilgisi de erkeklere göre çok daha fazla. Bu arada profesyonel kadın takımız yok ama amatör bir kadın takımı kurmaya düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken, yaklaşık 1 milyon avro bütçeye sahip takımlarının, 10 milyon avro bütçeye sahip takımlarla mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bütçemiz düşük diye başarısız olacağız anlamına gelmiyor. Bazen çok büyük bütçeler de olsa uyum ve ambiyans olmadığı zaman başarı gelmiyor." diyerek sözlerini tamamladı.