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        Antalya'da üretilen mini sebze ve yenilebilir çiçeklere yılbaşı dolayısıyla talep arttı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da bir firma tarafından üretilen mini sebze ile yenilebilir çiçeklere otel ve lüks restoranların talebi yılbaşı dolayısıyla arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:06
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        Antalya'da üretilen mini sebze ve yenilebilir çiçeklere yılbaşı dolayısıyla talep arttı
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'da bir firma tarafından üretilen mini sebze ile yenilebilir çiçeklere otel ve lüks restoranların talebi yılbaşı dolayısıyla arttı.

        Serik ilçesinde 1200 dönüm örtü altında yetiştirilen fındık turp, patlıcan, biber, havuç gibi mini sebzeler, rengarenk yenilebilir çiçekler, taze çay ve baharatlar, Ege otları, mikro filizler başta olmak üzere 200 çeşit ürünün bakımı özenle yapılıyor.

        Toplam 300 kişinin çalıştığı üretim sahasında, ziraat mühendisleri gözetiminde yetiştirilen ve boyları 5 santimetreyi geçmeyen minik ürünler yılbaşında turistik tesisler ve lüks restoranların sofralarını süsleyecek.

        Firmanın sahibi Mesut Türk, AA muhabirine, 2008'de 6 dönümlük küçük tünel seralarda başladıkları üretime 1200 dönümde devam ettiklerini ve zor şartlarda üretim alanını büyüttüklerini söyledi.

        İlk başlarda şeflerin mini sebze ve çiçekleri tabaklarında dekor amaçlı kullandığını aktaran Türk, bu nedenle daha çok bu amaç için üretim yaptıklarını kaydetti.

        Sonrasında sebzenin mini halinin hem çok daha lezzetli hem de daha fazla vitamin barındırdığının tespit edildiğini anlatan Türk, "Beş tane büyük kabaktan alacağınız vitamini, minik bir kabaktan alabiliyorsunuz. Hem göze hitap ediyor hem lezzeti fazla. Böyle olunca son zamanlarda mini sebze tüketimi çok arttı. Yenilebilir çiçeğin de vitamin mineral oranı daha fazla olduğundan kullanımı çok. Çocuklara sebzeyi sevdirmek için anneler de çiçek talep ediyor. Yılbaşı dolayısıyla yenilenebilir çiçeklere, mini sebzelere çok fazla talep oldu. Siparişler normal günlere göre 10 katın üzerinde arttı." diye konuştu.

        - Yıllık 250 milyon liranın üzerinde girdi sağlanıyor

        Türk, ürünlerin iç piyasanın yanı sıra yurt dışına satışını yaptıklarını dile getirdi.

        Rusların kereviz sapını, Alman ve İngilizler 'in taze çayı, Maldivler ve Seyşeller sakinlerinin de yenilebilir çiçekleri çok sevdiğini belirten Türk, "Yılbaşı dolayısıyla Maldivler, Seyşeller ve Kıbrıs'a mini sebze ve çiçek gönderdik. İç pazarın da talebini karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

        Çalışanların yüzde 70'ini kadınların oluşturduğuna dikkati çeken Türk, "300 kişiyi istihdam ediyoruz. Hanemize 100 dönüm daha sera kazandırıyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Bu hem üretimin hem istihdamın artması demek." ifadelerini kullandı.

        Türk, yıllık 250 milyon liranın üzerinde girdi sağladıklarını, ürünlerin yüzde 30'unun yurt dışına gittiğini vurguladı.

        Çalışanlardan Zemzem Aslan da iki yıldır serada çalıştığını belirterek, "Ürünlerin bakımı özen istiyor. Zedelenmemesi, ezilmemesi, çizilmemesi gerekiyor ama çok güzeller." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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