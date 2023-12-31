Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çiftçiler ATB'nin yazılımıyla tarım alanlarındaki karbon ayak izini hesaplıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Ticaret Borsasının (ATB) geliştirdiği tarım alanlarında karbon ayak izini ölçen yazılımdan, bir yılda 14 bin 185 üretici faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da çiftçiler ATB'nin yazılımıyla tarım alanlarındaki karbon ayak izini hesaplıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Ticaret Borsasının (ATB) geliştirdiği tarım alanlarında karbon ayak izini ölçen yazılımdan, bir yılda 14 bin 185 üretici faydalandı.

        Türkiye'nin tarım üretiminde lokomotif kenti olan Antalya'da yıl boyunca yetiştirilen yaş sebze ve meyveler hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor.

        Tarımda sürdürülebilirliği artırmak, çevreyi tehdit eden, iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salımını azaltmak amacıyla önemli adımlar atan ATB, geçen yıl üreticilere yönelik "Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama" yazılımı geliştirdi.

        Tarımla uğraşanlar, www.antalyaborsa.org.tr web adresinden uygulamaya ulaşarak emisyon durumlarını öğrenip, üretim ile ticaretine yön verebiliyor.

        - Borsa, üreticileri AB Yeşil Mutabakata hazırlıyor

        ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tüm dünyayı etkilediğini, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin sık sık yaşanmaya başladığını anımsattı.

        Tarımın da bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getiren Çandır, Antalya'nın ihracatının yüzde 50'sini tarımın oluşturduğunu ve Türkiye'nin de tarımsal ihracatın büyük bir bölümünü Avrupa ülkelerine yaptığını kaydetti.

        Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatan Çandır, sera gazlarının azaltılması konusunda her sektöre önemli görevler düştüğünü söyledi.

        AB ülkelerinin alacağı önlemlerin Antalya'nın AB ile olan tarım ticaretini sekteye uğratabileceğini aktaran Çandır, bu nedenle üreticilerin karbon ayak izi raporlarını hazırlatması gerektiğinin altını çizdi.

        - Bir yılda 14 bin 185 firma uygulamayı kullandı

        Hem doğayı hem de üreticiyi korumak amacıyla tarım alanlarında karbon ayak izini hesaplayan bir yazılım geliştirdiklerini ve yaklaşık bir yıldır Antalya'daki üreticiler tarafından uygulandığını belirten Çandır, şunları söyledi:

        "Borsanın web sayfasına girerek 11 soruya cevap veren işletmeler, karbon ayak izlerini referans olarak alabiliyorlar. Eğer ölçümler uygun değilse bu konuda bizden de hizmet talep edebiliyorlar. Üniversitelerimizle ilgili kurumlarla onları eşleştirerek karbon salınımlarını düşürmeleri için yardımcı oluyoruz."

        İşletmelerin 11 adımda daha sağlıklı ortamda, doğayı kirletmeden üretim yapabileceklerini dile getiren Çandır, uygulamanın ihracata da önemli katkı sunacağını bildirdi.

        Uygulamadan bir yılda 14 bin 185 firmanın faydalandığını söyleyen Çandır, uygulamanın bilinirliği arttıkça faydalanan firma sayısının da çoğalacağını kaydetti.

        Çandır, üreticilerin www.antalyaborsa.org.tr adresinden ulaşabilecekleri "Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama" yazılımı ile işletmenin emisyon durumunu ölçebileceğini, bilgi, eğitim ve detaylı sera gazı envanter raporunun hazırlanması için talepte bulunabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Antalya'da üretilen mini sebze ve yenilebilir çiçeklere yılbaşı dolayısıyla...
        Antalya'da üretilen mini sebze ve yenilebilir çiçeklere yılbaşı dolayısıyla...
        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, hedef büyüttü
        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, hedef büyüttü
        Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
        ATUDER'in Acil Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
        ATUDER'in Acil Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
        Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den yeni yıl mesajı
        Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den yeni yıl mesajı
        Antalya'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 13 kişi yara...
        Antalya'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 13 kişi yara...