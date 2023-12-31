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        Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı

        Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 18:06 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:06
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        Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı
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        Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

        Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

        Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

        Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

        Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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