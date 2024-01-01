Antalya'da polis ekipleri yılbaşı denetiminde
Antalya'da polis ekipleri, yılbaşında denetimlerini sürdürüyor.
Antalya'da polis ekipleri, yılbaşında denetimlerini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinden itibaren yol güzergahlarında denetim yaptı.
Görevli trafik polislerince kentin önemli noktalarında durdurulan araçların evrakları incelendi, sürücülere alkol testi yapıldı.
Denetimlere helikopter ve dronla havadan da destek verildi.
Ayrıca asayiş ekipleri de meydanlar ile kentin önemli cadde ve sokaklarında görev aldı.
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