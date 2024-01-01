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        Antalya'da polis ekipleri yılbaşı denetiminde

        Antalya'da polis ekipleri, yılbaşında denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:47
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        Antalya'da polis ekipleri yılbaşı denetiminde
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        Antalya'da polis ekipleri, yılbaşında denetimlerini sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinden itibaren yol güzergahlarında denetim yaptı.

        Görevli trafik polislerince kentin önemli noktalarında durdurulan araçların evrakları incelendi, sürücülere alkol testi yapıldı.

        Denetimlere helikopter ve dronla havadan da destek verildi.

        Ayrıca asayiş ekipleri de meydanlar ile kentin önemli cadde ve sokaklarında görev aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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