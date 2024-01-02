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        Sergen Yalçın, Antalyaspor'daki ilk antrenmanına çıktı

        Bitexen Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:15 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:15
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        Sergen Yalçın, Antalyaspor'daki ilk antrenmanına çıktı
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        Bitexen Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

        Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bugün imza töreniyle göreve başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda yeni takımıyla ilk çalışmasını yönetti. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı. İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile bazı yöneticiler de takip etti.

        Öte yandan, yaşadığı sakatlık sonrası iyileşen Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, yeniden takımla çalışmalara başladı.

        Akdeniz ekibi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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