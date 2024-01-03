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        Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:53
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        Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kara para aklama", "sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı H.T'nin Alanya'da olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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