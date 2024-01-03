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        Antalya'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

        Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine neden olan sürücüye, kaza sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:55
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        Antalya'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi
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        Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine neden olan sürücüye, kaza sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Burak S. (31) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Tarık Deniz'in (35) babası Cuma Deniz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Söz verilen sanık Burak S. tahliye talebinde bulundu.

        Baba Cuma Deniz, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

        Hakim, alkollü araç kullandığı belirlenen sanık Burak S'yi, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        - "İstinafa başvuracağız"

        Baba Deniz, duruşma sonrası gazetecilere, verilen cezanın vicdanlarını rahatlatmadığını belirterek, "Sanık alkol alıp, oğluma çarpmış, ardından da olay yerinden kaçmıştır. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan ceza alması için istinafa başvuracağız. 6 yıl ceza benim oğlumun canına bedel değildir. Bu karar adil değildir. Sanığın ağır ceza almasını istiyoruz." dedi.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında otomobilinin dörtlülerini yakarak dışarı çıkan kuaför Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak S'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kaza yerinden kaçan Burak S, 3 gün sonra teslim olmuş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine tutuklanan Burak S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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