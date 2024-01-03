Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il dışından ilçeye uyuşturucu getirdikleri tespit edilen şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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