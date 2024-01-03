Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 22:25 Güncelleme: 03.01.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

        Antalyaspor, Antalya derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        4. kattan otomobilin içine düştü
        4. kattan otomobilin içine düştü
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Babası oğlunu öldürdü!
        Babası oğlunu öldürdü!
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı
        Antalyaspor, Sinan Gümüş ile yollarını ayırdı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Antalya'da kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı
        Antalya'da kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den kentsel dönüşüm uyarısı:
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den kentsel dönüşüm uyarısı:
        Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, ilk devreyi 19 puanla tamamladı
        Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, ilk devreyi 19 puanla tamamladı
        Antalya'da 'Lüks' tarifede tıraş 1100 lira
        Antalya'da 'Lüks' tarifede tıraş 1100 lira