Antalyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antalyaspor, Antalya derbisinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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