Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BBR 564 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi çevre yolunda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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