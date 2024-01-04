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        Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:44
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        Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BBR 564 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi çevre yolunda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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