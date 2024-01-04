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        Antalya'da tarihi konakta yangın çıktı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi konak hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:41
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        Antalya'da tarihi konakta yangın çıktı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan tarihi konak hasar gördü.

        Balbey Mahallesi'nde iki katlı tarihi konaktan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

        Yangın nedeniyle konakta hasar oluştu.

        Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın yaklaşık 250 yıllık olduğunu söyledi.

        Konağın yanmasına üzüldüklerini belirten Uyaroğlu, "Konak uzun süredir kullanılmıyordu. Balbey, kentte Kaleiçi bölgesinden sonra ilk yerleşim yeri olan mahallelerden. Bu şeklide çok sayıda konak var ve çoğu da kullanılmıyor. Bu konaklara izinsiz giren insanlar geceyi burada geçiriyor ve bazen yangına neden oluyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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