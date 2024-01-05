Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Mert Güzenge Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Kaluzinski, Jehezkel, Bytyqi, Buksa
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecen Karaca
ANTALYA
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