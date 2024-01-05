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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:01
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Mert Güzenge Mehmet Kısal, Candaş Elbil

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip (Dk. 63 Van de Streek), Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 74 Holtmann), Bytyqi (Dk. 74 Larsson), Buksa (Dk. 74 Assombalonga)

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Dk. 65 Janvier), Yusuf Özdemir, Efecen Karaca (Dk. 90 Cordova)

        Sarı kartlar: Dk. 56. Jehezkel, Dk. 80 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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