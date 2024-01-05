Stat:CorendonAirlines Park Antalya

Hakemler: Mert Güzenge Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip (Dk. 63 Van de Streek), Kaluzinski, Jehezkel (Dk. 74 Holtmann), Bytyqi (Dk. 74 Larsson), Buksa (Dk. 74 Assombalonga)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Dk. 65 Janvier), Yusuf Özdemir, Efecen Karaca (Dk. 90 Cordova)

Sarı kartlar: Dk. 56. Jehezkel, Dk. 80 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)

ANTALYA

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