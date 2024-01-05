Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Aldığımız 1 puan gayet değerliydi. Oyunumuzun gelişimini görmek çok daha değerliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Aldığımız 1 puan gayet değerliydi. Oyunumuzun gelişimini görmek çok daha değerliydi." dedi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakika boyunca kontrolü ellerinde tutan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        Rakibe verdikleri pozisyonlar olduğu gibi değerlendiremedikleri pozisyonlar da olduğuna dikkati çeken Tekke, oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydetti.

        Antalyaspor'un yeni teknik direktörüyle coşkulu oynayacağını beklediklerini aktaran Tekke, "Nitekim de zaman zaman öyle oldu. Baskılarının çoğunu çok rahatlıkla kırabildik. Basit pas hatalarından dolayı kalemizde gördüğümüz pozisyonlar da var. Oynadığımız karşılaşmalar arasında en fazla pozisyona girdiğimiz maç diyebiliriz. Aldığımız 1 puan gayet değerliydi. Oyunumuzun gelişimini görmek çok daha değerliydi. Oyunumu daha yukarılara taşımalıyız." dedi.

        Tekke, ocak ayında üst üste maçlar yapacakları için zorlu bir sürece gireceklerini, bu nedenle tempolarını yükseltmeleri gerektiğini kaydetti.

        Tekke, Antalyaspor'da göreve başlayan Sergen Yalçın ve ekibine de başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Antalyaspor - Alanyaspor: 0-0
        Antalyaspor - Alanyaspor: 0-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Ersin Tatar: Bugün Gazze'de, Filistin'de yaşananlar 1960'lı yıllarda Kıbrıs...
        Ersin Tatar: Bugün Gazze'de, Filistin'de yaşananlar 1960'lı yıllarda Kıbrıs...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş İstişare Toplantıs...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş İstişare Toplantıs...
        Otomobil, otobüs durağına daldı; evli çift yaşamını yitirdi (2)
        Otomobil, otobüs durağına daldı; evli çift yaşamını yitirdi (2)