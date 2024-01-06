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        Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.01.2024 - 09:23
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        Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

        Anıl K. idaresindeki 07 ACM 323 plakalı otomobil, Aktoprak Mahallesi Hacıbey Caddesi'ndeki dağ yolunda, 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

        Otomobildeki yaralıların ve vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden yukarıya çıkarıldı.

        Anıl K, araçta bulunan Ahmet O. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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