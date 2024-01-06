Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen 17 yaşındaki sürücü yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde kullandığı otomobille otobüs durağına çarparak iki kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına yol açtığı iddia edilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki trafik kazasında 2 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen 17 yaşındaki sürücü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde kullandığı otomobille otobüs durağına çarparak iki kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına yol açtığı iddia edilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde kullandığı otomobille durağa çarparak Fatma (65) ve Hüseyin Keser (66) çiftinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobili kullandığı öne sürülen 17 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

        M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden Keser çiftinin cenazelerinin, Antalya Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Aksaray'a götürüldüğü öğrenildi.

        Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde dün 07 BCL 913 plakalı otomobil, "durak" tabelası asılı direğe ve burada bekleyenlere çarpmış, Fatma ve eşi Hüseyin Keser kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye götürülmüştü. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişinin kaza sonrası yaya olarak kaçtıkları ileri sürülmüştü. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri ortaya çıktı
        Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri ortaya çıktı
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        ABD'de havada büyük panik: Uçağın penceresi havada patladı
        4 uzatmalı tarihi maç!
        4 uzatmalı tarihi maç!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Askerlik borçlanmasına vergi iadesi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş İ...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş İ...
        Motosiklet kazasında bacağı ampute olan siroz hastasını bağış hayata bağlad...
        Motosiklet kazasında bacağı ampute olan siroz hastasını bağış hayata bağlad...
        Kumluca Belediyesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler dü...
        Kumluca Belediyesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler dü...
        Antalya'daki 10 şirketten 1'i yabancıların
        Antalya'daki 10 şirketten 1'i yabancıların
        Sakatat fiyatları eti solladı
        Sakatat fiyatları eti solladı
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı