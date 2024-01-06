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        Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde alabora olan şişme bottaki 2 kişi, balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:18
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        Antalya'da alabora olan şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde alabora olan şişme bottaki 2 kişi, balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı.

        Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında şişme bot ile denize açılan 2 kişi, bir süre sonra botun ters dönmesi sonucu denize düştü.

        Çevreden geçen balıkçılar yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalışan 2 kişiyi tekneye aldı.

        Kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin, balıkçılar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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