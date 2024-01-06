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        Bakan Ersoy'dan MHP Antalya İl Başkanı'na temsili 57. Alay Sancağı hediyesi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:09
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        Bakan Ersoy'dan MHP Antalya İl Başkanı'na temsili 57. Alay Sancağı hediyesi
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kentte temaslarını sürdüren Ersoy'u, il başkanlığına gelişinde AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Onur Temel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile partililer karşıladı.

        İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ersoy, ziyareti sonrası MHP İl Başkanı Temel'e temsili 57. Alay Sancağı hediye etti.

        Temel ise Bakan Ersoy'a imzalı Antalyaspor forması ile Türk bayrağı taşıyan bozkurt heykeli ve Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserini takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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