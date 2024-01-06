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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:53
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AlanyaAtatürk Spor Salonu

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlu, Uriarte, Emin Gök, Saadat (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, Mejias, Armin Far, Hakan Polat, Danilov, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan, Melih Sıratça, Halil İbrahim Kurt)

        Setler: 28-26, 25-22, 25-22

        Süre: 93 dakika (36, 30, 27)

        ANTALYA

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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