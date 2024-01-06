Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:AlanyaAtatürk Spor Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlu, Uriarte, Emin Gök, Saadat (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, Mejias, Armin Far, Hakan Polat, Danilov, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan, Melih Sıratça, Halil İbrahim Kurt)

Setler: 28-26, 25-22, 25-22

Süre: 93 dakika (36, 30, 27)

ANTALYA

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