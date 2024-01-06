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        Serik'te "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2024 yılının "Hareketlilik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Antalya'nın Serik ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:56
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        Serik'te "Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2024 yılının "Hareketlilik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Antalya'nın Serik ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        "Serik yürüyor" sloganıyla Millet Bahçesi'nde bir araya gelen Kaymakam Cemal Şahin, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde yürüdü.

        Şahin, ilçede yaklaşık bir yıl önce "Serik yürüyor" hareketi başlattıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yılı "Hareketlilik Yılı" ilan etmesiyle yürüyüş programını genişlettiklerini belirtti.

        Hareketli yaşam bilincini daha geniş kitlelere yaymak istediklerini aktaran Şahin, şunları söyledi:

        "Her ay farklı noktalarda yürüyüş programları gerçekleştireceğiz. İlçemiz yürüyüş parkurları açısından oldukça zengin. Aspendos güzergahı olabilir, kır yürüyüşü olabilir. Turizm bölgesinde yapılacak yürüyüşler olabilir. Kıyı bandında Boğazkent'te, Belek'te yapacağımız yürüyüşler vardı. Bu şekilde önümüzdeki günlerde farklı güzergahlarda bu faaliyeti sürdürmeyi ve insanımızla hareketli yaşam felsefesini yerleştirmeyi amaç ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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