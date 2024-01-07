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        Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim

        Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:14
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        Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim
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        Antalya'da günübirlik kiralanan evlere denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        43 ekip ve 96 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 702 ev denetlendi, 36'sına kayıt dışı konaklamadan dolayı ceza yazıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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