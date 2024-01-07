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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:35
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:AkdenizÜniversitesi Gazi Mustafa Kemal

        Hakemler: Duhan Köyiçi, Mustafa Candemir Tabak, Ali Osman Kanık

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 29, Günesh Denise Karaoğlan 5, Arzu Asiye Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 9, Henderson 12, Kautelia 19, Helin Boybeyi 8

        Emlak Konut: Ceren Akpınar, Sehernaz Çidal 25, Smith 10, Zeynep Şevval Gül 4, Gizem Başaran Turan 13, Berfin Sertoğlu 16, Wiese 18, Jakobsone

        1. Periyot: 17-25

        Devre: 38-42

        3. Periyot: 60-65

        ANTALYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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