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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:27
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:AntalyaSüleyman Evcilmen

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

        Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Markova, Samedy, Micaya, Ceren Karagöl (Derya Çayırgan, Guerra)

        Çukurova Belediyespor: Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Leyva, Fabris, Stojilkovic, Yasemin Yıldırım (Ceren Önal, Dimitrova, Hanife Nur Özaydınlı, Berin Yıldırım, Berra Eren, Beren Yeşilırmak, Nur Sevil Gökbudak)

        Setler: 25-21, 23-25, 25-20, 25-18

        Süre: 116 dakika (28, 30, 31, 27)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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